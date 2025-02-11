İsmet Taşdemir: "Doğru oyunla kazandık"

Trendyol 1. Lig'in 24 haftasında deplasmanda Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Doğru oyunla kazandık'
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11 Şubat 2025 23:26
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de aldıkları galibiyeti, geçen hafta oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek yaralanan taraftarları Efe Kartal Öztay'a armağan ettiklerini dile getirerek, "Yüreğimiz, kalbimiz Efe'yle. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Manisa FK maçına büyük önem verdiklerini vurgulayan Taştemir, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık. İlk dakikalardan itibaren kurguladığımız şekilde oyunu devam ettirdik. İlk yarının sonlarında basit top kayıplarıyla rakibimize şans tanıdık. Ancak ikinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum."


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