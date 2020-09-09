Ismaila Coulibaly'nin transferi açıklandı

Sheffield United, Ismaila Coulibaly'nin bonservisini aldı ve Beerschot'a kiraladı.

Haber; Sporx.com
Ismaila Coulibaly'nin transferi açıklandı
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09 Eylül 2020 12:17
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı

Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi.

Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.



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