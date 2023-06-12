İsmail Yüksek: 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Başakşehir finalinin ardından açıklamalarda bulundu.
İsmail Yüksek, Galatasaray maçından önce söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını aktardı. Milli oyuncu, "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı." dedi.
İsmail Yüksek ayrıca, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Son olarak İsmail, "Bizim için çok zor bir sezon oldu. Bugün de 54-55. maçımıza çıktık. Yorucu bir sezon. Asıl hedefimiz kötü bitti ama diğer hedefimizde mutlu sona ulaştık. Kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok yoğun bir sezon oldu bizim için. 1 sene dolu dolu maç yaptık Dünya Kupası dolayısıyla devre arası olmadan. Çok şükür sonu mutlu bitti." sözlerini sarf etti.
İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?
İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinden önce, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!" demişti.
İsmail Yüksek, Galatasaray maçından önce söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını aktardı. Milli oyuncu, "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı." dedi.
İsmail Yüksek ayrıca, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Son olarak İsmail, "Bizim için çok zor bir sezon oldu. Bugün de 54-55. maçımıza çıktık. Yorucu bir sezon. Asıl hedefimiz kötü bitti ama diğer hedefimizde mutlu sona ulaştık. Kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok yoğun bir sezon oldu bizim için. 1 sene dolu dolu maç yaptık Dünya Kupası dolayısıyla devre arası olmadan. Çok şükür sonu mutlu bitti." sözlerini sarf etti.
İSMAİL YÜKSEK NE DEDİ?
İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinden önce, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!" demişti.
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