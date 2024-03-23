İsmail Yüksek'e Premier Lig'den kanca!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibini peşine taktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek'e Premier Lig'den kanca!
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23 Mart 2024 10:39
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'E TALİP

Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi. İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti. 

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