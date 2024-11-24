İsmail Köybaşı: 'Çırpınan bir kuş gibiydik, bugün uçtuk'

Mücadelenin kendisi için anlamlı olduğunu söyleyen Köybaşı, "Hayat, vazgeçmeyenleri seviyor. Bugün benim için özel bir maçtı. Duygusal bir maçtı. Beni güzel karşıladıkları için Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Benim için anlamı çok büyüktü." dedi.



Göztepeli oyuncu İsmail Köybaşı, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu."Benim için çok duygusal ve değerli bir karşılaşmaydı. İsmail Köybaşı'nın İsmail köbaşı oluğu, büyüdüğü yerdir. Beni çok iyi karşıladılar. Buraya ayak basında anılarım gözümün önünden geçti. 2 tane şampiyonluk yaşadığım takımın karşılaşmasıydı. Biz güzel bir aileyiz. Bütün branşlarla bir araya gelmiş büyük bir camiayız. Güzel adımlarla giderken deplasman galibiyetimiz eksikti, onu da bugün kazandık. Galip geldiğimiz için bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Göztepe ailesine armağan olsun. Bugün muhteşem bütünlük vardı. Uçmaya çalışan bir kuş gibiydik, çırpınıyorduk. Bugün uçmaya başladık. İnandığımız şeyin karşılığını aldığımız için mutluyuz." dedi."Çok güzel bir galibiyet oldu" diyen Köybaşı, "Deplasman galibiyetine ihtiyaç vardı, ona ihtiyaç vardı. Bugün bunun karşılığını aldık. Adım adım gidiyoruz. Hedefleri olan bir camiayız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Ligin 3'te 1'i bitti. Daha uzun bir maraton var. Bugünden itibaren sorumluluklarımız da arttı. Beşiktaş taraftarına da beni güzel karşıladıkları için teşekkür ederim." dedi.