İsmail Kartal'dan Serdar Dursun'a özel motivasyon

Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun, Hatayspor maçında takımının iki golünün de altına imza attı ve ardından sessizliğe büründü.



Son üç haftada fileleri boş geçen ve dokuz gole demirleyen Serdar'a, İsmail Kartal el attı. Oyuncusuyla konuşan ve moral aşılayan Kartal, "Konyaspor maçının önemini biliyoruz. Sana büyük görev düşüyor" dedi.



Tecrübeli antrenör, "Gollerini at, milli takıma da motive git. Hem bizim sana ihtiyacımız var hem de Türkiye'nin" diye konuştu. Tecrübeli santrfor da Konya maçında gol sözü verdi.





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