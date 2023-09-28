İsmail Kartal'dan oyunculara uyarı

İsmail Kartal, öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Kadrolarında şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Çıkış arıyorlar ve bize pek çok zorluk çıkarabilirler. Dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan oyunculara uyarı
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28 Eylül 2023 08:05
Son güncelleme 28 Eylül 2023 09:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecekleri maç için planını yaptı.

'Dikkatli olmak zorundayız'

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, takımını Başakşehir maçına taktik çalışmalar kadar mental anlamda da hazırlamaya çalışıyor. İsmail Kartal, öğrencilerinin sezonun bu bölümüne kadarki performansından fazlasıyla memnun. Ancak oyuncuların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlamaya da büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda bir kez daha futbolcularına bir konuşma yaptı. Kartal'ın, ''Yaralı bir rakiple oynayacağız. Sezona istedikleri gibi başlayamadılar ve teknik adam değişikliğine gittiler. Böylece farklı bir takım hüviyetine büründüler'' dediği öğrenildi.

'Kazanma alışkanlığımız var'

Başakşehir'in kadrosunda şampiyonluk yaşamış, kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcının, ''Çıkışa geçmek istiyorlar ve bizle oynayacakları maçı fırsat olarak görüyorlar. Bize pek çok zorluk çıkaracaklar. Şu ana kadar çok iyi sonuçlar aldık ve kazanma alışkanlığına sahibiz. Kalitemizi sahaya yansıtmayı başardık. Muhteşem taraftarımızı da yine arkamıza alacağız. Ancak ne olursa olsun, ilk düdükten son düdüğe kadar dikkatli olmak zorundayız. Yolumuza kayıpsız devam edeceğimize inancım tam'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. 



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