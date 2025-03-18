İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya 5 puan fark!

Samsunspor'a diş geçiremeyen ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geçen sezonun aynı haftasında ise sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde 26 haftada 67 puan toplamayı başarmıştı. Jose Mourinho, böylece geçen sezonla kıyaslandığında İsmail Kartal'dan tam tamına 5 puan daha az topladı.
HER ALANDA GERİDE
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si geçen sezonun aynı haftasında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, 68 gol atıp, 21 gol yemiş, +47 averaj elde etmişti.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon aynı haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve de 2 yenilgi yaşadı. 63 gol atarken 23 de gol yedi. Jose, hem puan hem galibiyet sayıları hem atılan gol hem de yenilen golde Kartal'dan kötü görüntü sergiledi.
Geçen sezonun aynı haftasında ise sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde 26 haftada 67 puan toplamayı başarmıştı. Jose Mourinho, böylece geçen sezonla kıyaslandığında İsmail Kartal'dan tam tamına 5 puan daha az topladı.
HER ALANDA GERİDE
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si geçen sezonun aynı haftasında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, 68 gol atıp, 21 gol yemiş, +47 averaj elde etmişti.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon aynı haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve de 2 yenilgi yaşadı. 63 gol atarken 23 de gol yedi. Jose, hem puan hem galibiyet sayıları hem atılan gol hem de yenilen golde Kartal'dan kötü görüntü sergiledi.