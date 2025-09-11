Ismael Kamagate: 'Beşiktaş büyük bir takım'

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon final oynayan, bu sezon da takıma yaptığı takviyelerle yine şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş'ın yeni transferi 2001 doğumlu genç pivot Ismael Kamagate; kariyeri, beklentileri ve gelecek hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Son olarak İtalya'nın Tortona takımında forma giyen ve İtalya Serie A'da 29 maça çıkan Kamagate, maç başına 20.9 dakika süre aldı. Bu sürede; 8.7 sayı, 6.5 ribaund, 0.7 asist, 1.2 blok, 0.3 top çalma ve %60.9 iki sayı isabet oranı ile oynayan Kamagate yeni takımı Beşiktaş için de elinden geleni yapacağını dile getirdi. Genç pivot, "Pota altını çok iyi savunabilirim. Savunma ribaundu, hücum ribaundu, ribaundlarda katkı sağlayabilirim. Takıma çok büyük enerji katkısı sağlayabilirim. Aslında koç benden ne istiyorsa, bana ne ihtiyaç varsa saha içerisinde o konuda takıma yardımcı olmaya hazırım" diye konuştu.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maça çıkarak ortalama 23.1 dakika sahada kalan ve bu maçlarda; 9.6 sayı, 6.4 ribaund, 1.4 asist, 1.8 blok ve %64.9 iki sayı isabet oranı ile etkili bir grafik çizen Kamagate, Beşiktaş'a geliş sürecinde ilk olarak Başantrenör Dusan Alimpijevic'le iletişim kurduklarını belirterek, "Öncelikle coach Dusan'la konuştum. Ardından yöneticiler ve eski takım arkadaşlarımla görüştüm. Burayla ilgili bilgi aldım. Bu takıma elimden gelen ne varsa vermeye hazırım. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'a gelmeden önce takımla ilgili bir araştırma yaptığını aktaran Kamagate, "Daha önce videolar, klipler izlemiştim. Buraya gelmeden önce de taraftarla alakalı özellikle çok fazla şey duydum. Ama geldikten sonra da ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkına vardım" şeklinde konuştu.Başantrenör Dusan Alimpijevic'in, 'Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim' açıklamasının hatırlatılmasıyla Türkiye Ligi ile ilgili düşüncelerini aktaran Kamagate, "Aslına bakarsanız çok fazla bir bilgim yok, Türkiye ligiyle alakalı ama nereye geldiğimin farkındayım. Elimizden geleni yapıp her şeyi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.