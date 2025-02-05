İskenderunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev alacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Serdar Soydan yapacak. İskenderunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı.
Karadeniz ekibinin 19 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan.
MUHTEMEL 11'LER
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Yusuf Acer, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Muhammed Khalil, Muhammet Beşir.
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, John Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Danylo Sikan, Enis Destan.
İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev alacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Serdar Soydan yapacak. İskenderunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı.
Karadeniz ekibinin 19 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan.
MUHTEMEL 11'LER
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Yusuf Acer, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Muhammed Khalil, Muhammet Beşir.
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, John Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Danylo Sikan, Enis Destan.