İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, Ankara'da yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, Ankara'da yapıldı
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13 Ocak 2024 14:24
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı.

Seçmeyi kazanan sporcular şöyle:

Erkekler: Muhammed Burak Ekinci (54 kilo), İsmail Çelik (58 kilo), Ali Can Fındık (63 kilo), Muhammed Bilici (68 kilo), Oktay Baver Ersin (74 kilo), Osman Geçit (80 kilo), Batuhan Şimşek (+87 kilo)

Kadınlar: Merve Tüm (46 kilo), Gamze Yıldırım (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Birsen Özer (57 kilo), Tasnım İbrahim (62 kilo), Öykü Çelik (67 kilo)

Poomsae erkekler bireysel: Yusuf Şiyar Kıran

Poomsae kadınlar bireysel: Türkan Teke

Poomsae pair: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke

Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 25-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

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