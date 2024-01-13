İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, Ankara'da yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı.
Seçmeyi kazanan sporcular şöyle:
Erkekler: Muhammed Burak Ekinci (54 kilo), İsmail Çelik (58 kilo), Ali Can Fındık (63 kilo), Muhammed Bilici (68 kilo), Oktay Baver Ersin (74 kilo), Osman Geçit (80 kilo), Batuhan Şimşek (+87 kilo)
Kadınlar: Merve Tüm (46 kilo), Gamze Yıldırım (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Birsen Özer (57 kilo), Tasnım İbrahim (62 kilo), Öykü Çelik (67 kilo)
Poomsae erkekler bireysel: Yusuf Şiyar Kıran
Poomsae kadınlar bireysel: Türkan Teke
Poomsae pair: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke
Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 25-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı.
Seçmeyi kazanan sporcular şöyle:
Erkekler: Muhammed Burak Ekinci (54 kilo), İsmail Çelik (58 kilo), Ali Can Fındık (63 kilo), Muhammed Bilici (68 kilo), Oktay Baver Ersin (74 kilo), Osman Geçit (80 kilo), Batuhan Şimşek (+87 kilo)
Kadınlar: Merve Tüm (46 kilo), Gamze Yıldırım (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Birsen Özer (57 kilo), Tasnım İbrahim (62 kilo), Öykü Çelik (67 kilo)
Poomsae erkekler bireysel: Yusuf Şiyar Kıran
Poomsae kadınlar bireysel: Türkan Teke
Poomsae pair: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke
Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 25-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek.