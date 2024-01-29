İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başladı

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu, 5 karşılaşmayla start verildi.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) açıklamasına göre, ligde A, B ve D gruplarındaki ilk hafta maçları oynandı.



D Grubu'ndaki Diyarbakır İESK-Şanlıurfa SSK mücadelesi, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.



25 Şubat'ta tamamlanacak grup müsabakaları, tek devreli lig usulünce oynanacak. İlk iki sırayı alan takımlar finallere yükselecek, son iki sırada yer alan ekipler ise alt lige düşecek.



Sonuçlar şöyle:



A Grubu



İstanbul Sessizler Spor Kulübü-Torbalı: 11-0



İstanbul Avcılar Spor Kulübü-Pamukkale İESK: 1-0



B Grubu



İstanbul Sefaköy İESK-Denizli İESK: 0-1



İstanbul Kartal Belediyesi İESK-Ege Sessizler Spor Kulübü: 6-0



D Grubu



Kırşehir İESK-Adana Kurttepe SEGSK: 2-2



