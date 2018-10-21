Bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa kalesini koruyan ve şu anda İsveç'te Djurgardens'te oynayan 37 yaşındaki kaleci, İsveç basınına konuştu.Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan İsveçli kaleci, ''Hollanda'da PSV'de oynarken Ajax ve Feyenoord maçları çok iyiydi. Manchester City ile Manchester United derbisi oynadım. Türkiye'deki ortam ise harikaydı. Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız maçta'' sözlerini kullandı.Türkiye'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemenin farklı bir deneyim olduğunu belirten Isaksson, ''Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda çıkan ses inanılmaz boyutlarda. İsveç'te de taraftar oldukça etkili ama Türkiye başka bir yer. O derbi maçlarında bulunmak inanılmaz bir olay.'' dedi.