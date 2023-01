İrfan Can Kahveci hırs yaptı

Fenerbahçe'de kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Büyük tepki çeken başarılı oyuncu kendisini affettirmeye kararlı.Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor.İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.