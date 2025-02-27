İrfan Can Kahveci: 'Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.
"LİDER ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, "Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. Birinci çıkan, bir sonraki turda evinde oynuyor. Yoğun fikstürde bir avantaj. Her kulvarda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an için her şey yolunda." dedi.
"FENERBAHÇE'DEKİ YERİMİ BİLİYORUM"
Milli futbolcu, konuşmasının devamında ise "Takımda çok önemli isimler var. Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum. Bu taraftarların bana olan sevgisini biliyorum, farkındayım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün oynadım, elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.
"LİDER ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, "Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. Birinci çıkan, bir sonraki turda evinde oynuyor. Yoğun fikstürde bir avantaj. Her kulvarda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an için her şey yolunda." dedi.
"FENERBAHÇE'DEKİ YERİMİ BİLİYORUM"
Milli futbolcu, konuşmasının devamında ise "Takımda çok önemli isimler var. Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum. Bu taraftarların bana olan sevgisini biliyorum, farkındayım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün oynadım, elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.