İrfan Can Kahveci: 'Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum'

Gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, "Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. Birinci çıkan, bir sonraki turda evinde oynuyor. Yoğun fikstürde bir avantaj. Her kulvarda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an için her şey yolunda." dedi.





Milli futbolcu, konuşmasının devamında ise "Takımda çok önemli isimler var. Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum. Bu taraftarların bana olan sevgisini biliyorum, farkındayım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün oynadım, elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.