İrfan Can Kahveci'den konuşulan paylaşım!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den çok konuşulan bir paylaşım geldi.
Milli oyuncu, Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücük emojisiyle paylaşarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." ifadesini kullandı.
Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ve Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadığını açıklamışlarda.
Tecrübeli oyuncunun onlara atıfta bulunarak böyle bir paylaşım yaptığı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Milli oyuncu, Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücük emojisiyle paylaşarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." ifadesini kullandı.
Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ve Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadığını açıklamışlarda.
Tecrübeli oyuncunun onlara atıfta bulunarak böyle bir paylaşım yaptığı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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