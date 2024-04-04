İrfan Can Kahveci'den akıl dolu asist

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Adana Demirspor maçında, taçtan Edin Dzeko'ya asist yaparak alkış aldı.

, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'den akıl dolu asist
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04 Nisan 2024 10:59
Fenerbahçe'de sezonun en iyi isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, kalitesini yine konuşturdu.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında yeniden öne geçmeye çalıştığı anlarda taçtan, Dzeko'ya asist yapan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, alkışları topladı.

Milli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde birçok hücum organizasyonunda başrolü üstlenip, galibiyetin mimarlarından biri oldu. 

 
 

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