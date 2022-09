İrfan Can Kahveci: 'Benim favorim Türkiye'

İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı öncesi açıklamalarda bulundu.



İrfan Can Kahcevi yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim burayı, aile ortamını. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta 6 puan alıp gol yemeden bitirmek." dedi.



Sakatlıklardan dolayı futboldan biraz uzak kaldığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Her şey benim açımdan yolumda gidiyor. İnşallah bunu, burada da sürdürebilirim. Uzak kaldım. Sakatlıklar çok oldu. Performans düşüklüğü de oldu. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici." ifadelerini kullandu.



"BENİM FAVORİM TÜRKİYE"



Dünya Kupası'ndaki favorisinin kim olduğu sorusuna Kahveci, "Benim favori takımım her zaman Türkiye. Benim öyle favori bir takımım yok." açıklamasını yaptı.



İrfan Can Kahveci son olarak, "Fiziksel olarak kendimi verebildiğim zaman... Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız da çok sıcakkanlı. Çok güzel arkadaşlık var. Genç kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





