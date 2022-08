İrfan Can gollerle döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımına gollerle döndü.



Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de görev alırken, 44. dakikada takımının ikinci golüne imza attı.



Müsabakanın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, ilk 11'e attığı 2 golle dönüş yaptı.



İrfan Can, 77. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.





