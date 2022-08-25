İrfan Can gollerle döndü

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sakatlığının ardından Austria Wien maçında iki golle döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Can gollerle döndü
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25 Ağustos 2022 23:09
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımına gollerle döndü.

Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de görev alırken, 44. dakikada takımının ikinci golüne imza attı.

Müsabakanın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, ilk 11'e attığı 2 golle dönüş yaptı.

İrfan Can, 77. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.

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