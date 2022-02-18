IOC Başkanı Bach'tan Rus patenci Valieva'nın ekibine eleştiri

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tartışmalarının odağında yer alan Rus artistik buz patenci Kamila Valieva'nın, dün gece serbest programda sergilediği başarısız performansın ardından antrenörü ve teknik ekibinden gördüğü soğuk tavırdan rahatsız olduğunu belirtti.



IOC Başkanı Bach, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Valieva'nın olimpiyat öncesinde pozitif çıkan doping testi nedeniyle tartışmalara sebep olan artistik buz pateni finalinin "üzücü bir hikayeye tanıklık ettiğini" ifade etti.



Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan sporcunun, performansı sırasında büyük baskı altında olduğuna dikkati çeken Bach, "Bu, tahayyülün ötesinde bir baskı. Özellikle de 15 yaşındaki bir genç kız için." değerlendirmesinde bulundu.



Bach, sporcunun beden dilinden ne kadar büyük zihinsel baskı altında olduğunun anlaşıldığını kaydederek, "Onu buz üzerinde zorlanırken görmek, nasıl kendini toparlamaya çalıştığını, nasıl programını bitirmeye çalıştığını görmek üzücüydü. Her hareketinden orayı terk etmek istediğini, bu hikayeyi bir an önce geride bırakmayı istediğini görebiliyordunuz." ifadelerini kullandı.



Valieva'nın bu baskının üzerine bir de programının ardından antrenörü ve ekibinin soğuk tavrıyla karşılaştığına işaret eden Bach, "En yakınındakilerin onu nasıl karşıladığını görmek tüyler ürperticiydi. Bu muazzam soğuk bir tavırdı. Onu teskin etmek, ona yardımcı olmak yerine onu soğuk bir havayla, mesafeyle karşıladılar." diye konuştu.



Bach, söz konusu izlenimin gece boyunca aklını kurcaladığını ifade ederek, "Tüm bunlar bana Kamila'nın yakın çevresi konusunda, gerek geçmişte olanlar, gerek gelecek bakımından, küçük yaşta bir sporcuya nasıl davranılacağı, nasıl hitap edileceği, özellikle böylesi bir zihinsel baskı altındayken onunla nasıl ilgilenilmesi gerektiği konusunda yeterli güveni vermedi." değerlendirmesinde bulundu.



Bu travmatik deneyimin üstesinden gelebilmesi için sporcuya gerekli desteğin verilmesi gerektiğini aktaran Bach, "Umarım, ailesinin, arkadaşlarının ve doğru insanların desteğiyle bu durumu aşabilir." temennisini dile getirdi.



- Anti-doping kuralları küçükleri muaf tutuyor



IOC Başkanı ayrıca, bu olay nedeniyle küçük yaştakilerin olimpiyatlarda yarışması ve onlara yönelik doping kurallarının yeniden ele alınacağını belirterek, "Yönetim kurulumuz halihazırda bu konuları ele almaya başladı, burada dikkatli değerlendirme ve istişare gerekiyor." diye konuştu.



Anti-doping kuralları, 16 yaş altı sporcuları yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluktan muaf tutuyor.



Küçük yaştakilere yönelik soruşturmalarda sporcu değil, antrenör, doktor ve diyetisyen gibi takım yetkilileri sorumlu görülüyor.



- Antrenör Tutberidze'nin sözleri



Valieva'nın iki kez dengesini yitirerek düştüğü performansının hemen ardından buz pistinin kenarına geldiğinde antrenörü Eteri Tutberidze'nin sporcuya yönelik sorgulayıcı tavrı televizyon kameralarına yansımıştı.



Rus medyası, Tutberidze'nin Valieva'ya, "Neden elinden kaçıp gitmesine izin verdin? Neden mücadele etmedin? Söyle bana neden?" dediğini bildirdi.



Valieva, favori olarak görüldüğü tek kadınlar finalinde genel sıralamada dördüncü olmuş ve madalya kazanamamıştı.



- Süreç



Valieva'nın Pekin Kış Olimpiyatları'nda müsabakalarda yer alıp almaması gerektiğine dair tartışmalar, ulusal ve uluslararası spor otoritelerini karşı karşıya getirmişti.



Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valieva'nın, 25 Aralık 2021'de St. Petersburg'da düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda alınan numunesinde doping tespit edildiğini bildirmişti.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yetkilendirdiği İsveç'teki laboratuvarda yapılan testte, yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı duyurulmuştu.



Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men kararı alırken, sporcunun Disiplin Komitesine yaptığı temyiz başvurusunun ardından men kararı kaldırılmıştı.



Doping testi olimpiyat dışında yapıldığı için men yetkisi olmayan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporcunun olimpiyatlarda yer almasının engellenmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.



CAS, başvuru hakkında verdiği kararda sporcunun, Pekin'de yapılan doping kontrolünün temiz çıktığını hatırlatarak olimpiyatta yarışabileceğine hükmetmişti.



Kararda, Valieva'nın (15) yaşından ötürü doping konusunda farklı düzenlemelere ve müeyyidelere tabi olduğu, men kararının telafisi mümkün olmayan zarara yol açabileceğine dikkat çekilmişti.



- IOC, madalya kazanırsa tören yapmayacağını bildirmişti



IOC ise aynı gün yayımladığı açıklamada, CAS'ın kararına uyacağını, ancak Valieva'nın tek kadınlar serbest program müsabakasında madalya kazanması durumunda çiçek ve madalya törenlerinin yapılmayacağını bildirmişti.





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