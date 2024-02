Inter ve Newcastle, Can Uzun'u istiyor!

Nürnberg forması altında bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Can Uzun'un talipleri giderek artıyor.



INTER VE NEWCASTLE UNITED



Sky'da yer alan habere göre, Inter ve Newcastle United'ın 18 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.



İKİ TAKIM DAHA DEVREDE



Can Uzun için Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un da hala devrede olduğu kaydedildi.



Öte yandan Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almadığı vurgulandı.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, bu sezon Nürnberg forması altında çıktığı 20 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.