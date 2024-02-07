Inter ve Newcastle, Can Uzun'u istiyor!

Nürnberg forması giyen Can Uzun'un talipleri artıyor. Inter ve Newcastle United, 18 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter ve Newcastle, Can Uzun'u istiyor!
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07 Şubat 2024 15:16
Nürnberg forması altında bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Can Uzun'un talipleri giderek artıyor.

INTER VE NEWCASTLE UNITED

Sky'da yer alan habere göre, Inter ve Newcastle United'ın 18 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

İKİ TAKIM DAHA DEVREDE

Can Uzun için Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un da hala devrede olduğu kaydedildi.

Öte yandan Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almadığı vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, bu sezon Nürnberg forması altında çıktığı 20 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

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