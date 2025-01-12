Inter, tek golle zirve yolunda hata yapmadı!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Matteo Darmian kaydetti.
İtalyan devinde sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Inter bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Venezia ise son 5 maçta 4. puan kaybını yaşadı.
Inter bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı. Venezia ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli ile karşılaşacak. Venezia ise Parma'ya konuk olacak.
Inter'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Matteo Darmian kaydetti.
İtalyan devinde sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Inter bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Venezia ise son 5 maçta 4. puan kaybını yaşadı.
Inter bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı. Venezia ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli ile karşılaşacak. Venezia ise Parma'ya konuk olacak.