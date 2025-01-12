Inter, tek golle zirve yolunda hata yapmadı!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter, deplasmanda Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

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Inter, tek golle zirve yolunda hata yapmadı!
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12 Ocak 2025 18:56
İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Matteo Darmian kaydetti.

İtalyan devinde sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Inter bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Venezia ise son 5 maçta 4. puan kaybını yaşadı.

Inter bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı. Venezia ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli ile karşılaşacak. Venezia ise Parma'ya konuk olacak.

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