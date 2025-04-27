Inter şampiyonluğu elleriyle veriyor

Inter, evinde Roma'ya 1-0 yenildi ve üst üste ikinci yenilgisini alarak şampiyonluk yolunda avantajı Napoli'ye kaptırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter şampiyonluğu elleriyle veriyor
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27 Nisan 2025 17:50
Son güncelleme 27 Nisan 2025 18:00
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Matias Soule kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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Ligde üst üste 2. yenilgisini alan ve son 4 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Inter, 71 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda avantajını Napoli'ye kaptırdı.

Son 18 lig maçında yenilmeyen ve 13 galibiyet alan Roma ise puanını 60'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi bileti için iddiasını sürdürdü.

Inter, gelecek hafta Verona'yı ağırlayacak. Roma ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.

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