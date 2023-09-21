Inter puanı son anlarda kurtardı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad ile Inter 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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Inter puanı son anlarda kurtardı
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20 Eylül 2023 23:55
Son güncelleme 21 Eylül 2023 00:44
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad, sahasında Inter'i ağırladı.

Reale Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Pozisyon bakımından oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısında Real Sociedad 4. dakikada Mendes'in golüyle öne geçti. Maçın 79. dakikasında Marcus Thuram'ın golü VAR'da iptal edilirken 87'de Lautaro Martinez beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başlayan Inter bir sonraki maçını Benfica'yla evinde oynarken Real Sociedad ise Salzburg deplasmanına gidecek.

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