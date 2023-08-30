Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ın transferini açıkladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Inter, Benjamin Pavard için Bayern Münih'e 30+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Lille altyapısından yetişen Pavard, daha sonra Stuttgart ve Bayern Münih formaları giymişti.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Inter, Benjamin Pavard için Bayern Münih'e 30+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Lille altyapısından yetişen Pavard, daha sonra Stuttgart ve Bayern Münih formaları giymişti.