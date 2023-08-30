Inter, Pavard'ı açıkladı!

Avrupa'dan transfer haberleri: Inter, Bayern Münih'ten Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı 30+2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Inter, Pavard'ı açıkladı!
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30 Ağustos 2023 22:52
Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ın transferini açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Inter, Benjamin Pavard için Bayern Münih'e 30+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Lille altyapısından yetişen Pavard, daha sonra Stuttgart ve Bayern Münih formaları giymişti.

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