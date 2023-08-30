Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ın transferini açıkladı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Inter, Benjamin Pavard için Bayern Münih'e 30+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Lille altyapısından yetişen Pavard, daha sonra Stuttgart ve Bayern Münih formaları giymişti.



