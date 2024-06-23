Inter Miami, Raphael Varane'ın peşinde

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter Miami, Raphael Varane'ın peşinde
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23 Haziran 2024 16:37
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, kadrosuna bir dünya yıldızını daha katmak istiyor.

The Mirror'ın haberine göre; Inter Miami, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istiyor.

MLS ekibinin önümüzdeki günlerde 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile bir araya gelerek oyuncuya teklif sunacağı belirtildi.

TAKIMA HEMEN KATILABİLİR

Haberde, MLS'te transfer sezonunun 18 Temmuz'da açılacağı ancak Varane'ın serbest oyuncu olduğu için anlaşma sağlanırsa takıma hemen katılabileceği belirtildi.

BİRÇOK DÜNYA YILDIZI BULUNUYOR

Beckham ile büyük bir proje gerçekleştiren Inter Miami kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquest gibi yıldızları bulunduruyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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