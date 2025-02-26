Inter, Lazio'yu kupadan eledi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Marco Baroni'nin yönetimindeki Lazio'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'in gollerini 39. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Inter kupada adını yarı finale yazdırırdı ve yarı finalde Milan ile eşleşti.
Lazio ise kupaya veda etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'in gollerini 39. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Inter kupada adını yarı finale yazdırırdı ve yarı finalde Milan ile eşleşti.
Lazio ise kupaya veda etti.
🚀Arnautovic gelişine müthiş vurdu.pic.twitter.com/e0ug9X6RwS
— Sporxtv (@sporxtv) February 25, 2025
🇹🇷⚽Hakan Çalhanoğlu penaltıda hata yapmıyor.pic.twitter.com/iQnHh6TAV5
— Sporxtv (@sporxtv) February 25, 2025
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<