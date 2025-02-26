Inter, Lazio'yu kupadan eledi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter evinde Lazio'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, Lazio'yu kupadan eledi
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26 Şubat 2025 01:10
Son güncelleme 26 Şubat 2025 01:11
İtalya Kupası çeyrek finalinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Marco Baroni'nin yönetimindeki Lazio'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'in gollerini 39. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter kupada adını yarı finale yazdırırdı ve yarı finalde Milan ile eşleşti.

Lazio ise kupaya veda etti.


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