Inter, Juve'yi Hakan ile devirdi!

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Inter, Juve'yi Hakan ile devirdi!
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03 Nisan 2022 23:55
İtalya Serie A 31. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi.

Alliamz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 1-0 kazandı. 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+5. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

VAR PENALTIYI TEKRARLADI

Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Szczesny çıkardı. Sonrasında VAR uyarısıyla penaltı vuruşu esnasında oyuna giren oyuncular tespit edildi ve maçın hakemi tekrardan beyaz noktayı gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen milli oyuncu topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçtaki tek golü kaydeden milli yıldız 78. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı. 

Alınan bu sonucun ardından Inter, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Juventus ise 59 puanda kaldı. 

Ligin 32. haftasında Inter, Hellas Verona'yı konuk edecek. Juventus ise Cagliari deplasmanına gidecek.
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