İtalya Serie A'da Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Inter, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, henüz 3. dakikada Ivan Perisic ile öne geçti. Bologna bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Mücadele uzun süre 1-1 devam ederken Bologna'da 81. dakikada Nicola Sansone sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.



Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Inter, 72 puanda kaldı. Lider Milan'ın ise 74 puanı bulunuyor. Bologna, bu galibiyetle puanını 42 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Inter, Udinese deplasmanına gidecek. Bologna, Roma ile karşılaşacak.





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