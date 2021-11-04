Inter'den Onana'ya 12 milyon euroluk teklif!

Emektar kalecisi Samir Handanovic'in 37 yaşına gelmesinin de etkisiyle kaleci arayışlarına başlayan Inter, yaz transfer döneminde boşa çıkacak en iyi kalecilerden biriyle anlaşmaya vardı. İtalyan basını Serie A'nın son şampiyonunun Ajax'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile anlaştığını öne sürdü.



25 yaşındaki kaleciyle yıllık 3 milyon euro karşılığında dört senelik anlaşmaya varan Inter, bu transferi önümüzdeki yaz resmen açıklayacak. Doping cezasından bu yana geçtiğimiz sezondan bu yana Ajax formasıyla maça çıkamayan Onana'nın adı birçok Premier Lig takımıyla da anılıyordu.



Barcelona altyapısında yetişti



Ajax ile iki şampiyonluk yaşayan ve özellikle pas kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken Onana futbola ülkesindeki Samuel Eto'o Akademisi'nde başlamış ve 2010 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'da geçirdiği beş yılın ardından 2015'te Ajax'a transfer olan Onana kısa sürede takımın birinci kalecisi olmuştu.



Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde finalin eşiğinden döndüğü 2018-2019 sezonunda takımın kalesini koruyan ve üç Eredivisie şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Onana özellikle Arsenal'in yakın takibindeydi. Öte yandan Inter'in Sloven kalecisi Handanovic ile gelecek sezon yola devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.





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