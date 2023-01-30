Inter'den Merih Demiral'a teklif!

Atalanta forması giyen Merih Demiral için Inter devreye girdi.



Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olma ihtimalinin ardından harekete geçen Inter, Merih Demiral için Atalanta'ya resmi transfer teklifinde bulundu.



Inter, Skriniar'ın ayrılığının resmiyet kazanması durumunda milli futbolcumuzu kadrosuna katacak.



Atalanta'da bu sezon 17 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.



İtalya'da daha önce Sassuolo ve Juventus formaları da giyen Merih'in, Atalanta ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Milli yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ