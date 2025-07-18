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Inter'den Hakan ve Sommer için Galatasaray açıklaması

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer için yaptığı girişimlerle ilgili konuştu. Denemelerin olduğunu doğrulayan Ausilio, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

calendar 18 Temmuz 2025 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter'den Hakan ve Sommer için Galatasaray açıklaması
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Serie A ekiplerinden Inter'in Futbol Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan yönetici, her iki oyuncu için sarı kırmızılı kulüple gerçekleşen temaslara değindi.

"HAKAN İÇİN GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"


Piero Ausilio, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini doğrulayarak, iki kulüp arasında görüşmelerin yapıldığını söyledi. Transferin neden gerçekleşmediğini de "Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'la görüşme yaptık. Ancak şu dönemde anlaşmaya varmamız neredeyse imkansızdı. Denediler, sadece bu kadar. Hakan'la takımımız arasında hiçbir problem yok, devam ediyoruz." sözleriyle açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkarken, takımın Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Galatasaray'ın milli futbolcuya olan ilgisi, yaz transfer döneminin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

"SOMMER İÇİN SOMUT BİR GELİŞME OLMADI"

Ausilio, Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer isim olan İsviçreli kaleci Yann Sommer için de açıklamalarda bulundu. Sommer'in takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberlerin aksine, transfer sürecinde ciddi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Ausilio, açıklamasında, "Yann Sommer, Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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