Inter'de orta sahaya Khephren Thuram

Inter'in Nice'in 21 yaşındaki orta sahası Khephren Thuram'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.



İtalyan medyasının haberinde, gelecek sezon orta sahada Marcelo Brozovic'i yedekleyebilecek bir isim arayan Milano temsilcisinin gözünü genç Fransız futbolcuya çevirdiği aktarıldı.



Fransa futbolunun efsanelerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Khephren, bu sezon Nice'te 39 maça çıkarken, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



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Inter'in Thuram dışındaki orta saha alternatiflerinin ise Empoli'den Kristjan Asllani ve Lecce'den Morten Hjulmand olduğu kaydedildi.





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