Inter'de Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor

Inter'de sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Sociedad maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu, ligdeki Empoli maçında formasına kavuşacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'de Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
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23 Eylül 2023 14:20
Son güncelleme 23 Eylül 2023 14:22
İtalya Serie A'ya 4'te 4'le başlayan Inter, 5. haftada Empoli deplasmanına gidecek.

Simone Inzaghi'nin ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

İtalyan basınında Hakan için "Geri dönüyor ve orta sahanın kontrolünü tekrar alacak. Çalhanoğlu, Inter'e daha fazla denge, kompaktlık ve tehlike vadediyor" yorumu yapıldı.

Inter'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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