Inter 3 maç sonra deplasmanda Fiorentina'yı yendi

Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Fiorentina'yı 2-0'la geçti. Son 3 deplasman maçını kazanamayan Inter şanssızlığını kırdı ve lider Milan'ın maç fazlasıyla 1 puan üzerine çıkarak zirveye yükseldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter 3 maç sonra deplasmanda Fiorentina'yı yendi
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06 Şubat 2021 00:44
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak galibiyete uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Barella, Alexis Sanches'in asistinde çok şık bir vuruşla takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Inter, 52. dakikada Perisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Fiorentina üst üste oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmek için çaba sarf etse de bu isteğinde başarılı olamadı ve Inter sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son 3 deplasman maçını kazanamayan Inter, Fiorentina galibiyetiyle 47 puana yükseldi ve lider Milan'ın 1 puan üzerine çıktı. Fiorentina ise 22 puanda kalarak orta sıralarda kaldı.



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