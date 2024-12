New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın "kazanmaya odaklı ve rekabetçi bir takımın" parçası olmak istediği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, sözleşmesinin son sezonunda bulunan Ingram'ın, Pelicans tarafından "muhtemelen" bu yılın son takas gününe kadar sözleşmesinin uzatılacağını veya takas edileceğini söyledi.



Charania ayrıca Ingram'ın kazanan bir takımda olma arzusunda olduğunu belirtti. New Orleans ekibi bu sezon 22 maçta 4-18'lik bir performans sergiledi ve üst üste dokuz maç kaybetti.



"Esasında, bu işin nereye varacağı bir takas veya uzatma ile sonuçlanacak. Yaz aylarında, iki taraf da uzatma konusunda anlaşamamıştı. Brandon artık menajerini de değiştirdi ve şimdi Klutch Sports'ta.



Ve, NBA'in Şubat ayındaki son takas tarihinden önceki aylarda bunun nereye varacağını öğreneceğiz. Ocak ayına yaklaşırken bir noktada kontrat uzatma görüşmelerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak şu anda, Brandon Ingram'ın kazanmaya odaklı ve rekabetçi bir takımın parçası olmak istediği söylendi."



Pelicans bu sezon bir sürü sakatlıkla uğraşmış, Ingram'ın yanı sıra bir süre Zion Williamson, Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III, Jose Alvarado ve Jordan Hawkins'den yoksun kalmıştı.



Bu oyuncu grubundan Ingram, 16 maçla bu sezon New Orleans için en çok karşılaşmada yer alan isim oldu ve bu süreçte 22,9 sayı, 5,8 ribaund, 5,4 asist ve 0,8 top çalma ile oynadı.