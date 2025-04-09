Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trendyol Süper Ligi'nin 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarıldı
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09 Nisan 2025 14:42
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 558 lira, maraton alt ve üst tribün 258 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü 158 lira olarak belirlendi.

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