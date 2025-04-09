Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 558 lira, maraton alt ve üst tribün 258 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü 158 lira olarak belirlendi.
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 558 lira, maraton alt ve üst tribün 258 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü 158 lira olarak belirlendi.