Reaves'e büyük övgü: "Ben Wallace'tan bu yana en iyisi.."

Los Angeles Lakers'ın yetenekli guardı Austin Reaves, NBA camiasında büyük övgü toplamaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Reaves'e büyük övgü: 'Ben Wallace'tan bu yana en iyisi..'
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09 Nisan 2025 15:34
Los Angeles Lakers'ın yetenekli guardı Austin Reaves, NBA camiasında büyük övgü toplamaya devam ediyor.

ESPN'e konuşan bir Batı Konferansı yöneticisi, Reaves'i Hall of Fame oyuncu Ben Wallace'tan bu yana gelen en iyi draft edilmeyen oyuncu olarak tanımladı:

"Ben Wallace'tan beri gelen en iyi draft dışı yetenek. O adam Hall of Fame'e girdi."

2021 yılında draft edilmeyen Reaves, Lakers'la imzaladığı kontratla kendisini kısa sürede gösterdi. Başlangıçta bir "iyi hikâye" gibi görünse de, şimdi Lakers'ın yapıtaşlarından biri haline geldi.

Dördüncü sezonunu geçiren Reaves, bu yıl 20.2 sayı, 4.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakaladı. %45.8 saha içi ve %37.4 üçlük isabet oranıyla oynayan Reaves'in kullanım oranı da %23.8'e yükseldi. Bu da takım hücumlarının merkezinde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

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