Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 17:51 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 17:51

Mahir Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı, çıktı mı?

Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol şartıyla konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verildi.

Mahir Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı, çıktı mı?
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İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararında şüphelinin sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğini belirtti. Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.
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