Haber Tarihi: 09 Nisan 2025 16:42 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 16:42

Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? 2025

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Gaz satış fiyatlarındaysa sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 24,2 zam yapıldı. Peki, doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi?

Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? 2025
Abone Ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğalgaz abonelerine zam yapıldığını duyurdu.

Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Nisan'da uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.

Öte yandan BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 zam yapıldı.

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle (bugünden itibaren) geçerli olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Onana ve Matic arasında büyük gerilim! Manchester United Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
Matic'ten Mourinho, Solskjaer, Fred sözleri... Lyon Matic'ten Mourinho, Solskjaer, Fred sözleri...
Turkcell çöktü mü? Turkcell neden arama yapamıyorum? Turkcell sorun mu var, akıllı fatura nedir? Gündem Turkcell çöktü mü? Turkcell neden arama yapamıyorum? Turkcell sorun mu var, akıllı fatura nedir?
Mahir Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı, çıktı mı? Gündem Mahir Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı, çıktı mı?
Juventus'un Filip Kostic için Fenerbahçe'den istediği rakam Fenerbahçe Juventus'un Filip Kostic için Fenerbahçe'den istediği rakam
Karşıyaka'ya Play-Off öncesi tehlike TFF 3. Lig Karşıyaka'ya Play-Off öncesi tehlike
Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? 2025 Gündem Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? 2025
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye karşı 1 haftada 4 zafer Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye karşı 1 haftada 4 zafer
Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu? Gündem Nuh'un Gemisi nerede battı, bulundu mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
2
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
3
Florentino Perez'i güldürecek Arda Güler teklifi
4
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
5
Galatasaray'ın yeni beki Arsenal'den: Nuno Tavares!
6
Getafe, Alvaro Morata'yı transfer etmek istiyor!
7
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"

SON HABERLER