Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? 2025

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğalgaz abonelerine zam yapıldığını duyurdu.



Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi?



Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Nisan'da uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.



Öte yandan BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 zam yapıldı.



Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle (bugünden itibaren) geçerli olacak.

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