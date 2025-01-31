3 Gün Rapor Maaştan Kesilir mi? - 2025

İlk iki gün için işveren ödeme yapmak zorunda değildir. İşverenler, 2 güne kadar olan rapor süresinde herhangi bir ödeme yapmak zorunda değildir ve bu günler için maaştan kesinti olabilir.



Üçüncü günden itibaren SGK devreye girer. Çalışanın raporu 3 gün veya daha uzun sürerse, üçüncü günden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik ödeneği ödenmeye başlanır.



SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödeneği, çalışanın son 3 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve şu şekilde ödenir:

Ayakta tedavi gören çalışanlara günlük brüt maaşının 2/3'ü kadar,



Yatarak tedavi görenlere ise günlük brüt maaşının 1/2'si kadar ödeme yapılır.



Eğer rapor süreniz yalnızca 3 günse, SGK yalnızca 1 günlük iş göremezlik ödeneği öder. İlk iki gün için ödeme yapılmayacağı için çalışanların maaşında bu süreye denk gelen bir kesinti olabilir.