3 Gün Rapor Maaştan Kesilir mi? - 2025

Raporlu olmak, çalışanlar için hastalık veya kaza gibi durumlarda işten mazeretle ayrılma imkanı sunan bir haktır. Özellikle bu süre zarfında çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneği adı verilen bir maaş alırlar.
Raporlu Günlerde Maaş Kesilir mi?
İlk iki gün için işveren ödeme yapmak zorunda değildir. İşverenler, 2 güne kadar olan rapor süresinde herhangi bir ödeme yapmak zorunda değildir ve bu günler için maaştan kesinti olabilir.
Üçüncü günden itibaren SGK devreye girer. Çalışanın raporu 3 gün veya daha uzun sürerse, üçüncü günden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik ödeneği ödenmeye başlanır.
SGK Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?
SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödeneği, çalışanın son 3 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve şu şekilde ödenir:
Ayakta tedavi gören çalışanlara günlük brüt maaşının 2/3'ü kadar,
Yatarak tedavi görenlere ise günlük brüt maaşının 1/2'si kadar ödeme yapılır.
3 Günlük Rapor Alanlar Dikkat!
Eğer rapor süreniz yalnızca 3 günse, SGK yalnızca 1 günlük iş göremezlik ödeneği öder. İlk iki gün için ödeme yapılmayacağı için çalışanların maaşında bu süreye denk gelen bir kesinti olabilir.
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