PSG - Aston Villa Maçı Tabii Spor Canlı İzle Şifresiz | PSG - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

PSG - Aston Villa maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.PSG - ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
PSG - ASTON VILLA MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZPSG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Aston Villa ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak PSG-Aston Villa maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
ARALARINDAKİ SON MAÇLAR
PSG ile Aston Villa, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Premier Lig ve Ligue 1 ekipleri son olarak 2019/20 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon Manchester City'yi eleyen Lyon adını yarı finale yazdırdı.
PSG SON DURUM
Fransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden PSG, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan PSG, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen PSG son 8'e kaldı.
ASTON VILLA'DA SON DURUM
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan Aston Villa, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. Aston Villa Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor.
PSG-ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins
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