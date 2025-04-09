Denver Nuggets'ın başantrenör Michael Malone'u görevden almasının ardından, takımın süper yıldızı Nikola Jokic'in sezon boyunca yaşadığı hayal kırıklıkları da gündeme geldi.



The Athletic'in haberine göre, Jokic başta olmak üzere bazı oyuncular takımın savunma performansından ciddi şekilde rahatsızdı. Kulüp içi kaynaklara dayandırılan haberde, "Soyunma odasında özellikle savunma tarafındaki performanstan büyük bir memnuniyetsizlik vardı," ifadeleri kullanıldı.



Denver, şu an ligde savunma verimliliğinde 22. sırada ve maç başına 117.1 sayı yiyor. Bu, şampiyonluk hedefi olan bir takım için ciddi bir zaaf olarak öne çıkıyor.



Jokic ise takımın savunma lideri konumunda. 110.9'luk bireysel savunma reytingiyle bu alanda zirvede yer alıyor. Sırp yıldız, takım arkadaşlarının bu alanda daha istekli olmasını istiyor.



30 yaşındaki Jokic, sezon boyunca 30.0 sayı, 12.8 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Şut yüzdeleri ise dikkat çekici: %57.7 saha içi, %41.5 üçlük ve %80.3 serbest atış.



