Altınordu yenilgileri telafi etmek istiyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Kastamonuspor ve 1461 Trabzon maçlarını kaybeden 5'inci sıradaki Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, cumartesi günü evlerinde çıkacakları Adana 01 FK karşılaşmasını kazanarak bu mağlubiyetleri telafi etmek istediklerini söyledi. Yenilgiler nedeniyle üzgün olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kastamonu maçının ilk yarsında iyi oynadık. İkinci yarı ortada giden maçta gereksiz bir gol yedik arkasından durum 2-0 oldu. Takımın o maçta çabası vardı. O maçtan puansız ayrılıp Trabzon'a geçmemiz üzüntü vericiydi. Futbolda iyi mücadele etmen, koşman ve arzulu olman lazım. 1461 Trabzon maçında bunu sahaya yansıtamadık. Mücadele, arzu ve istek anlamında eksikliklerimiz vardı. İki deplasmandan puansız dönmek bizleri üzdü" dedi.



Ligin kalan bölümünde kendilerine denk güçteki takımlarla karşılaşacaklarını dile getiren Ersan Parlatan, "Antrenmandan önce oyuncularımla yaptığım toplantıda Play-Off sıralamasındaki durumumuzdan bahsettim. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı azaldı. Hala daha 6 puanlık avantajımız var. Ne kadar erken puanları alırsak rahat ederiz. Şu an için kaybedilmiş bir şey yok. Güzel maçlar bizi bekliyor. Kendimizi görebilmek ve son iki deplasman mağlubiyetini telafi edebilmek adına Adana 01 FK maçı bizim için önemli" diye konuştu.



Kırmızı-lacivertliler, bu hafta kendisi gibi 55 puanı bulunan 4'üncü sıradaki Adana 01 FK'yı ağırladıktan sonra 46 puanlı İskenderunspor (D) ve 72 puanlı lider Sarıyer'le (D) karşılaşacak. İzmir ekibi son haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak.



