Şu an itibarıyla Netflix, Devil May Cry'ın ikinci sezonu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak dizinin yaratıcısı Adi Shankar, daha önce serinin birden fazla sezon sürecek bir vizyona sahip olduğunu belirtmişti. İlk sezonun olumlu eleştiriler alması ve geniş bir izleyici kitlesi edinmesi, ikinci sezonun onaylanma olasılığını artırıyor.



Devil May Cry 2. sezon ne zaman?



Netflix'in bir diziyi yenileme kararı genellikle izlenme oranları, eleştiriler ve izleyicilerden gelen tepkiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Devil May Cry'ın ilk sezonunun başarısı göz önüne alındığında, ikinci sezonun gelmesi muhtemel görünüyor.



Eğer Netflix kısa süre içinde ikinci sezon onayını verirse, yapım süreci göz önüne alındığında yeni bölümlerin 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında yayınlanması beklenebilir. Ancak bu, Netflix'in resmi bir duyurusu olmadığı için yalnızca bir tahmindir.

