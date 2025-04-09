Salah, Liverpool hakkında kararını verdi!

Mohamed Salah, yeni sözleşme için Liverpool'la anlaşmaya varmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salah, Liverpool hakkında kararını verdi!
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09 Nisan 2025 19:18
Son güncelleme 09 Nisan 2025 19:19
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşme imzalama konusunda kararını verdi. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere. 

2017 yılında Liverpool'a katılan oyuncu, 8 senelik Liverpool kariyerinde 394 maça çıktı. 243 gol ve 111 asist üreten Salah, Liverpool tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumunda yer alıyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Mısırlı yıldız, 32 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.
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