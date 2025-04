Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Attila Mocsi, ligde istedikleri noktada olmadıklarını, bu nedenle çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.



Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Mocsi, geçen sezon sahalarında çok iyi maçlar oynadıklarını belirtti.



Bu sezonun istedikleri gibi gitmediğini dile getiren Mocsi, "Sahadaki mücadelemizle ilgili tek kelime, kötü bir şey söyleyemem. Çünkü takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi verdik." dedi.



-"Bizi çok önemli bir maç bekliyor"



Trabzonspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Mocsi, şunları kaydetti:



"Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Hem şehir için hem de bizim için çok değerli bir karşılaşma. Trabzonspor açısından da bu böyle. Geçen sezon bize karşı puan alamamışlardı. Bu yüzden üzerlerinde belki daha fazla baskı olabilir. Açıkça söylemek gerekirse şu an ligde istediğimiz noktada değiliz. Bu nedenle çok zorlu bir karşılaşma olacak. Bizi çok önemli bir maç bekliyor."



Mosci, Ziraat Türkiye Kupası'nda hayallerinin gerçekleşmediğine işaret ederek, "Yine de kupa maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu düşünüyorum. Kupada Trabzonspor karşılaşmasından sonra çok üzülmüştük. Ancak son iki sezonda onları üç kez yenmeyi başardık. Lig her zaman farklıdır ve bizim hedefimiz orada kazanmak olacak. Elbette çok zor bir maç olacak. Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Gerçekten iyi bir takım olduklarını söyleyebilirim. Onlar da bizim gibi bu sezon istedikleri sonuçları elde edemediler. Zorlu bir mücadele olacak." diye konuştu.



- "Biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz"



Attila Mocsi, bir gazetecinin, "İlhan Palut ve takım zorlu bir süreçten geçiyor, istifalar gündeme geldi. Yönetim teknik direktöre sahip çıktı, bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Rize'de olmaktan mutluyum ama sonuçlar beni tatmin etmiyor. Şehirde herkesin desteğini hissediyoruz. Teknik heyet ve kulüp bize büyük destek veriyor. Bu bizim için büyük bir itici güç. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık ve bundan dolayı mutlu değiliz ama genel olarak buradaki ortamdan memnunum. Futbolda işler bazen böyle oluyor. İki maç kaybedince herkes 'İlhan Palut gitsin' diyor. İki maç kazanınca 'İlhan Palut kral' ilan ediliyor. Bence bu konuda biraz denge olmalı. Hem bizim hem hocamızın nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı daha net görebilmemiz gerekiyor. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz."