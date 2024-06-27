Dövme haram mı? Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet

Özellikle gençler arasında merak konusu olan ve dinimizce onaylanıp onaylanmadığı araştırılan dövme yaptırmak haram mı, günah mı Din İşleri Yüksek Kurulu sitesinde en çok sorgulananlar arasında. Dövme yaptırmak haram mı, dinimizde yeri nedir görüş ayrılıklarına neden olan bir konudur. Dövme yaptırmanın yanı sıra bu işi meslek olarak görenler için de dövme yapmak günah mı sorusu gündeme geliyor. Kına ile yapılan geçici dövmelerin abdest alırken sorun olmadığını biliyoruz ama kalıcı dövme abdeste engel mi?Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgi yeni bir fetva yayınladı.Fetvada, "Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah'tan bağışlama dilemelidir" denildi.Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasında şu ifadelere yer verildi:"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmişti.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir."Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir?" ve "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?'' soruları üzerine, şu yanıtı verdi:"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."