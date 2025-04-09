UOL: "Jorge Jesus, mayıs ayında Brezilya'da"

Brezilya medyasından UOL, Jorge Jesus'un mayıs ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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UOL: 'Jorge Jesus, mayıs ayında Brezilya'da'
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09 Nisan 2025 19:00
Son güncelleme 09 Nisan 2025 19:10
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları gündemde.

Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

BİR DİĞER İSİM ANCELOTTI

Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı. Junior'ın yerine ise Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu.

BREZİLYA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

JESUS'UN BREZİLYA'DA BAŞARILARI

Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Brezilya takımı Flamengo'nun başında; ligi, Brezilya Süper Kupası, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'yı kazanmayı başararak dikkatleri çekmişti.

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