Serdal Adalı'dan TFF için görüşme iddiası!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle Galatasaray derbisi için istenen yabancı hakeme rağmen maçı Yasin Kol'un yönetmesi sonrası mevcut TFF'ye olan güvenin kaybeden Adalı'nın öncülük ettiği bir ekip, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminden memnun olmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirecek.
DESTEK İSTEYECEK
Serdal Adalı'nın yapılacak olan görüşmede yeni sezonda mevcut TFF yönetiminin tamamını değiştirmeyi teklif edeceği, bunun için de tüm başkanlardan destek isteyeceği öne sürüldü.
Öte yandan haberde, Adalı'nın Hacıosmanoğlu yönetiminin yeni sezonda devam etmemesi için yapılacak stratejileri başkanlarla paylaşacağı da belirtildi.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle Galatasaray derbisi için istenen yabancı hakeme rağmen maçı Yasin Kol'un yönetmesi sonrası mevcut TFF'ye olan güvenin kaybeden Adalı'nın öncülük ettiği bir ekip, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminden memnun olmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirecek.
DESTEK İSTEYECEK
Serdal Adalı'nın yapılacak olan görüşmede yeni sezonda mevcut TFF yönetiminin tamamını değiştirmeyi teklif edeceği, bunun için de tüm başkanlardan destek isteyeceği öne sürüldü.
Öte yandan haberde, Adalı'nın Hacıosmanoğlu yönetiminin yeni sezonda devam etmemesi için yapılacak stratejileri başkanlarla paylaşacağı da belirtildi.