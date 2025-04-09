Serdal Adalı'dan TFF için görüşme iddiası!

Serdal Adalı, TFF yönetiminden memnun olmayan Dursun Özbek, Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile ilerleyen günlerde bir araya gelip yönetimin devam etmemesi için destek isteyeceği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan TFF için görüşme iddiası!
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09 Nisan 2025 11:12
Son güncelleme 09 Nisan 2025 11:24
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle Galatasaray derbisi için istenen yabancı hakeme rağmen maçı Yasin Kol'un yönetmesi sonrası mevcut TFF'ye olan güvenin kaybeden Adalı'nın öncülük ettiği bir ekip, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminden memnun olmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirecek.

DESTEK İSTEYECEK

Serdal Adalı'nın yapılacak olan görüşmede yeni sezonda mevcut TFF yönetiminin tamamını değiştirmeyi teklif edeceği, bunun için de tüm başkanlardan destek isteyeceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, Adalı'nın Hacıosmanoğlu yönetiminin yeni sezonda devam etmemesi için yapılacak stratejileri başkanlarla paylaşacağı da belirtildi.



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